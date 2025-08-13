Президент США Дональд Трамп будет выдвинут на Нобелевскую премию мира, сообщается на странице Белого дома в соцсети X. Лидеры семи стран поддержали это решение. Кандидатуру одобрили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Камбоджи Хун Сен и правительство Пакистана.

Также на Нобелевскую премию мира Трампа выдвинули президент Габона Брайс Олиги Нгема, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Трамп мог бы претендовать на Нобелевскую премию мира, если бы добился прекращения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По его словам, такие действия соответствовали бы предвыборным обещаниям главы Белого дома и значительно повлияли бы на мировую политику.

Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что президент России Владимир Путин заслуживает Нобелевскую премию за железную волю. По его словам, российский лидер проявляет невероятную стойкость в условиях, когда страна ведет спецоперацию за выживание всего человечества. Он подчеркнул, что именно благодаря воле Путина удается предотвращать глобальные катастрофы.