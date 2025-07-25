В ГД назвали человека, который действительно заслуживает Нобелевскую премию Депутат Колесник: Путин заслуживает Нобелевскую премию за железную волю

Президент России Владимир Путин заслуживает Нобелевскую премию за железную волю, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, российский лидер проявляет невероятную стойкость в условиях, когда страна ведет спецоперацию за выживание всего человечества. Он подчеркнул, что именно благодаря воле Путина удается предотвращать глобальные катастрофы.

Россия сейчас боевые действия ведет за выживание человечества. И президент наш проявляет железную волю ради выживания человечества. Вот кому надо Нобелевскую премию дать. Давно уже земного шара не было бы, если бы не выдержка президента. Но и тут всему тоже приходит конец, — высказался Колесник.

Ранее президент США Дональд Трамп тепло поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предложение выдвинуть американского лидера на Нобелевскую премию мира. Глава Белого дома охарактеризовал этот шаг как значимый, а также назвал израильского политика коротким именем Биби.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что решение номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира является абсурдным, но оно может сработать. Парламентарий подчеркнул, что США и Израиль вместе «разбомбили полмира и теперь руководитель одной из стран-агрессоров выдвигает на премию мира другого».