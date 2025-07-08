Депутат раскрыл, получит ли Трамп Нобелевскую премию мира

Решение номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира является абсурдным, но оно может сработать, выразил мнение депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru. Так он прокомментировал выдвижение на награду кандидатуры главы Белого дома премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Парламентарий подчеркнул, что США и Израиль вместе «разбомбили полмира и теперь руководитель одной из стран-агрессоров выдвигает на премию мира другого». По его словам, нет никакого секрета в том, что Трамп хочет Нобелевскую премию мира, и Нетаньяху полон решимости помочь ему.

Кукушка хвалит петуха — так бы описал ситуацию баснописец Крылов. <…> Безумие коллективного Запада продолжается. Не удивлюсь, если все удастся и Нобелевский комитет отметит того, кто поставляет оружие неонацистам на Украине и отправляет войска по всему глобусу, — сказал Толмачев.

Ранее Нетаньяху заявил, что выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. В ответ американский лидер поблагодарил израильского премьера за инициативу.

До этого член Конгресса США Бадди Картер также выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Политик подчеркнул «исключительную историческую роль» главы Белого дома в урегулировании ирано-израильского конфликта.