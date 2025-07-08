В Госдуме назвали условия для получения Трампом Нобелевской премии мира Колесник: конфликт на Украине помешает Трампу получить Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп мог бы претендовать на Нобелевскую премию мира, если бы добился прекращения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, такие действия соответствовали бы предвыборным обещаниям главы Белого дома и значительно повлияли на мировую политику. Парламентарий также подчеркнул, что в случае урегулирования ситуации на Украине номинировать на Нобелевскую премию мира можно было бы и президента России Владимира Путина.

Если бы Трамп выполнил предвыборные обещания, если бы сделал все для прекращения конфликта на Украине, получить Нобелевскую премию мира было в его силах. И как-то закончить конфликт на Ближнем Востоке. Тогда можно было бы думать, после остановки двух конфликтов. Но тогда, остановись конфликт на Украине, можно было и Путина номинировать, — высказался Колесник.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. В ответ американский лидер поблагодарил израильского премьера за инициативу.

До этого член Конгресса США Бадди Картер также выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. Политик подчеркнул «исключительную историческую роль» главы Белого дома в урегулировании ирано-израильского конфликта.