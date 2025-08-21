«Любит напрягать»: на Украине разъяснили, что Трамп попытается навязать РФ Украинский политолог Дудкин: Трамп ничего не сможет навязать РФ и ее союзникам

Американский президент Дональд Трамп не в состоянии оказать давление на Россию или диктовать условия ее партнерам, заявил украинский политолог Юрий Дудкин во время интервью для YouTube-канала публициста Александра Лазарева. По мнению эксперта, Вашингтон утратил возможность влиять на суверенные государства.

Он подчеркнул, что современная Россия вместе с другими независимыми странами, такими как Китай и КНДР, защищена от внешнего давления. Эти государства дорожат своей свободой.

Политолог прокомментировал характерные для Трампа заявления о готовности заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров. Он оценил подобные угрозы как неисполнимые на практике.

Трамп любит напрягать заявлениями, — отметил Дудкин.

По оценке украинского политолога, риторика американского лидера остается лишь словами, не подкрепленными реальными рычагами влияния. Суверенные государства сохраняют полную независимость в принятии внешнеполитических решений.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует на время дистанцироваться от переговоров по Украине, дав таким образом России возможность урегулировать ситуацию в Донбассе. Американского лидера не сильно беспокоит, как Москва будет решать этот вопрос — военным путем или через дипломатию. Во время паузы он планирует сосредоточиться на внутренних делах США.