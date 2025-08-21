Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 23:23

«Любит напрягать»: на Украине разъяснили, что Трамп попытается навязать РФ

Украинский политолог Дудкин: Трамп ничего не сможет навязать РФ и ее союзникам

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп не в состоянии оказать давление на Россию или диктовать условия ее партнерам, заявил украинский политолог Юрий Дудкин во время интервью для YouTube-канала публициста Александра Лазарева. По мнению эксперта, Вашингтон утратил возможность влиять на суверенные государства.

Он подчеркнул, что современная Россия вместе с другими независимыми странами, такими как Китай и КНДР, защищена от внешнего давления. Эти государства дорожат своей свободой.

Политолог прокомментировал характерные для Трампа заявления о готовности заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров. Он оценил подобные угрозы как неисполнимые на практике.

Трамп любит напрягать заявлениями, — отметил Дудкин.

По оценке украинского политолога, риторика американского лидера остается лишь словами, не подкрепленными реальными рычагами влияния. Суверенные государства сохраняют полную независимость в принятии внешнеполитических решений.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует на время дистанцироваться от переговоров по Украине, дав таким образом России возможность урегулировать ситуацию в Донбассе. Американского лидера не сильно беспокоит, как Москва будет решать этот вопрос — военным путем или через дипломатию. Во время паузы он планирует сосредоточиться на внутренних делах США.

Дональд Трамп
давление
влияние
суверенитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цекало вернулся в РФ ради карьеры жены. Ей дадут главную роль?
На Украине прошли обыски у СБУ из-за Коломойского
На Украине назревает массовый митинг из-за пропавших солдат ВСУ
Приметы на Матфея Змеесоса 22 августа: спасаем корову, слушаем сурков
Алиев сообщил об укреплении военной мощи Азербайджана
Немецкая учительница 16 лет получала зарплату, находясь на больничном
Минздрав уточнил сроки принятия правил медосвидетельствования водителей
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 августа 2025 года
Конкурент Boeing 787‑9 Dreamliner запатентован ОАК
Военные пресекли атаку дронов ВСУ на три региона России
Данию обвинили в отсутствии интереса при поиске виновных в терактах на «СП»
Отсутствие ролей в кино, алкоголь, романы: куда пропал сын Полищук Макаров
«Не понимаете русский? Надо выучить!» Как Лавров ставит Запад на место
«Есть идея»: в США сделали немыслимое предложение по России
В Египте найдены три уникальные статуи
Американский истребитель взорвался при взлете в Малайзии
«Любит напрягать»: на Украине разъяснили, что Трамп попытается навязать РФ
Пауки-осы в Москве: чем они опасны для взрослых и детей, откуда взялись
Стало известно, каким видом оружия ВСУ атаковали Енакиево
Два человека оказались в больнице из-за ударов ВСУ по Брянской области
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.