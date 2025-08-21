Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 17:33

Психолог объяснил разницу между ленью и прокрастинацией

Психолог Хорс: у человека с прокрастинацией истончен волевой ресурс

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Состояния лени и прокрастинации очень похожи, но их нельзя путать, заявил психолог, кандидат психологических наук, писатель, телеведущий Михаил Хорс. По его словам, которые передает Общественная Служба Новостей, лень всегда приносит человеку удовольствие, причем он сам ее выбирает, поскольку ни в чем не нуждается.

Есть подвид лени, который называется прокрастинация. Внешне все то же самое: человек выбирает наименее сложные задачи вместо активной деятельности — например, лежит на диване. Но разница во внутреннем состоянии. Прокрастинатор не выбирает бездействие. <…> Прокрастинатор — это человек, у которого волевой ресурс истончен, — заявил Хорс.

Психиатр Юрий Сиволап ранее заявил, что прокрастинация может сигнализировать о развитии депрессии. Он отметил, что у пациентов с этим диагнозом существенно снижается мотивация.

