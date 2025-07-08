Привычку откладывать дела связали с одним заболеванием Психиатр Сиволап заявил, что прокрастинация может указывать на депрессию

Прокрастинация может сигнализировать о развитии депрессии, заявил KP.RU психиатр Юрий Сиволап. Он отметил, что у пациентов с этим диагнозом существенно снижается мотивация.

При депрессии меняется работа мозга, нейрохимия. Это может приводить к тому, что человеку трудно взяться за дела, все валится из рук. Пропадает желание чем-либо заниматься. Отличительным признаком депрессивного расстройства может быть деперсонализация, — объяснил Сиволап.

Прокрастинация у пациентов с депрессией охватывает все сферы жизни, в том числе досуг. При этом данное заболевание можно вылечить с помощью терапии. В большинстве случаев — 70% — от депрессии помогают избавиться антидепрессанты первой линии, заключил врач.

Психолог Екатерина Кольцова ранее заявила, что одиночество в современном мире может стать серьезной проблемой, особенно в мегаполисах, где люди более разобщены. По ее словам, это чувство опасно для психического и физического здоровья и может привести к депрессии.