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08 июля 2025 в 14:00

Привычку откладывать дела связали с одним заболеванием

Психиатр Сиволап заявил, что прокрастинация может указывать на депрессию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокрастинация может сигнализировать о развитии депрессии, заявил KP.RU психиатр Юрий Сиволап. Он отметил, что у пациентов с этим диагнозом существенно снижается мотивация.

При депрессии меняется работа мозга, нейрохимия. Это может приводить к тому, что человеку трудно взяться за дела, все валится из рук. Пропадает желание чем-либо заниматься. Отличительным признаком депрессивного расстройства может быть деперсонализация, — объяснил Сиволап.

Прокрастинация у пациентов с депрессией охватывает все сферы жизни, в том числе досуг. При этом данное заболевание можно вылечить с помощью терапии. В большинстве случаев — 70% — от депрессии помогают избавиться антидепрессанты первой линии, заключил врач.

Психолог Екатерина Кольцова ранее заявила, что одиночество в современном мире может стать серьезной проблемой, особенно в мегаполисах, где люди более разобщены. По ее словам, это чувство опасно для психического и физического здоровья и может привести к депрессии.

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