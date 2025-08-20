Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 21:48

«Новая угроза»: на Украине признали превосходство российских дронов

В ВСУ пожаловались на быстрое уничтожение дронов российскими беспилотниками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Специализированные расчеты беспилотников армии России представляют серьезную угрозу для ВСУ, сообщил в разговоре с New York Times сержант батальона операторов дронов 59-й бригады Александр Карпюк. По его словам, новые подразделения гораздо быстрее сбивают украинскую технику, включая тяжелые дроны «Баба-яга».

Все эти новые подразделения операторов беспилотников являются для нас новой угрозой, — отметил он.

Сержант уточнил, что ситуация осложняется из-за того, что Украина не располагает средствами для защиты от них. Собеседник рассказал, что ранее «Баба-яга» могла совершить около 70 вылетов до того, как ее сбивали. Теперь же квадрокоптеру удается продержаться лишь 10 полетов, констатировал он.

Ранее стало известно, что украинская аэроразведка оперативно-тактического уровня может прекратить свое существование в ближайшие месяцы. Причиной называют усиливающееся противодействие со стороны российских военных, которые выстраивают эшелонированную линию FPV-перехватчиков. Такая система мешает разведывательным беспилотникам заходить на глубину 15–20 километров в российский тыл. В результате, по словам украинской стороны, вести «секторную разведку» на большинстве направлений становится невозможно.

дроны
ВСУ
СВО
беспилотники
