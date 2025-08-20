Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 22:50

Сертификат учебного центра одной из российских авиакомпаний аннулирован

Росавиация решила аннулировать сертификат учебного центра авиакомпании «Ангара»

Самолет авиакомпании «Ангара» Самолет авиакомпании «Ангара» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федеральное агентство воздушного транспорта лишило авиационный учебный центр перевозчика «Ангара» права на подготовку специалистов. Решение было принято по результатам внеплановой проверки, выявившей серьезные нарушения в образовательном процессе, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил, — указано в сообщении.

Инцидент произошел на фоне расследования катастрофы самолета Ан-24 этой же авиакомпании. В ходе контрольных мероприятий, проведенных Восточно-Сибирским межтерриториальным управлением Росавиации, были установлены факты несоблюдения федеральных авиационных правил (ФАП-289).

Учебное учреждение занималось подготовкой бортмехаников и технического персонала для вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Теперь авиакомпания для обучения своих сотрудников обязана обращаться исключительно в сторонние сертифицированные центры.

Ранее Ространснадзор обнаружил 682 нарушения у 516 проверенных компаний — перевозчиков нефти и нефтепродуктов. Проверка проводилась после крушения танкеров в Керченском проливе.

Ангара
Росавиация
нарушения
сертификаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 августа 2025 года
Два российских аэропорта закрыли для приема и выпуска самолетов
ЕС заподозрили в намерении загнать Россию в ловушку переговорами Трампа
День офицера России: история и значение
Бой с Кличко, «Каменная башка», усадьба под Петербургом: как живет Валуев
«Приговор Зеленскому»: Рогов прокомментировал данные хакеров KillNet о ВСУ
Сальдо рассказал, как ему удалось избежать покушений со стороны ВСУ
Украинские власти придумали, как «дерусифицировать» Успенский собор
Путин оценил состояние ядерного щита России
Тарасова, Плющенко, Жириновский, Обама: кому досталось от Ирины Родниной
В атомном флоте России произошло знаковое событие
В программу российских школ предложили добавить еще один урок
Сертификат учебного центра одной из российских авиакомпаний аннулирован
Прокуратура начала проверку после инцидента с комой у пассажирки в поезде
Путин обратился к работникам атомной отрасли с поздравлениями
Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
Российские фигуристы получили шанс на участие в Олимпиаде-2026
Народные средства от бессонницы: как уснуть без таблеток
На Украине командование ВСУ обвинили в предательстве
Микрорасчеты большого комфорта: крой, который не хочется снимать
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.