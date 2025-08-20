Сертификат учебного центра одной из российских авиакомпаний аннулирован

Федеральное агентство воздушного транспорта лишило авиационный учебный центр перевозчика «Ангара» права на подготовку специалистов. Решение было принято по результатам внеплановой проверки, выявившей серьезные нарушения в образовательном процессе, сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил, — указано в сообщении.

Инцидент произошел на фоне расследования катастрофы самолета Ан-24 этой же авиакомпании. В ходе контрольных мероприятий, проведенных Восточно-Сибирским межтерриториальным управлением Росавиации, были установлены факты несоблюдения федеральных авиационных правил (ФАП-289).

Учебное учреждение занималось подготовкой бортмехаников и технического персонала для вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26. Теперь авиакомпания для обучения своих сотрудников обязана обращаться исключительно в сторонние сертифицированные центры.

