Ространснадзор обнаружил 682 нарушения у перевозчиков нефти

Ространснадзор обнаружил 682 нарушения у 516 проверенных компаний — перевозчиков нефти и нефтепродуктов, сообщили в ведомстве. Проверка проводилась после крушения танкеров в Керченском проливе.

По результатам проверок выдано 212 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 110 административных дел. Приостановлено или прекращено действие 36 лицензий, — подчеркнули в ведомстве.

Наиболее часто допускались нарушения технических регламентов и лицензионных требований. Это, в том числе, касалось отсутствия судового плана мер по предотвращению загрязнения нефтью. Кроме того, у проверенных компаний не было судовых документов.

Также Ространснадзор проверил перегружающие нефтепродукты в Азово-Черноморском регионе организации. Возбуждено 25 административных дел, приостановлена деятельность пяти терминалов.

В декабре прошлого года из-за шторма в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые в общей сложности перевозили 9,2 тысячи тонн мазута. По оценкам Минприроды, в Черное море вытекло около 4 тысячи тонн нефтепродуктов. Они попали на побережья Краснодарского края и Крыма.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края взыскал почти 50 млрд рублей с владельца и фрахтователя затонувшего у Керчи танкера «Волгонефть-212». Соответствующий иск против компаний «Каматрансойл» и «Кама шиппинг» подал Росприроднадзор.