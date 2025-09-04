Генпрокурор поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки Госавтоинспекции и Ространснадзора после жалоб предпринимателей, передает пресс-служба Генпрокуратуры. Основанием стали обращения бизнесменов, прозвучавшие на полях Восточного экономического форума.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере, — говорится в сообщении.

По данным источника, один из хабаровских предпринимателей рассказал Краснову о трудностях при реализации инвестпроектов. По его словам, бизнес сталкивается с затянутыми согласованиями съездов и присоединений к дорогам после их реконструкции, что увеличивает сроки окупаемости и повышает риски для компаний.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что участие в Восточном экономическом форуме поможет молодым предпринимателям создать собственные проекты. Он отметил, что программа «День будущего» включает более 15 дискуссий о цифровых инструментах и выходах на новые рынки. По его мнению, малый и средний бизнес стал драйвером регионального развития и основным носителем новых технологий в России.