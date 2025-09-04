Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:19

Генпрокурор поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки Госавтоинспекции и Ространснадзора после жалоб предпринимателей, передает пресс-служба Генпрокуратуры. Основанием стали обращения бизнесменов, прозвучавшие на полях Восточного экономического форума.

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере, — говорится в сообщении.

По данным источника, один из хабаровских предпринимателей рассказал Краснову о трудностях при реализации инвестпроектов. По его словам, бизнес сталкивается с затянутыми согласованиями съездов и присоединений к дорогам после их реконструкции, что увеличивает сроки окупаемости и повышает риски для компаний.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что участие в Восточном экономическом форуме поможет молодым предпринимателям создать собственные проекты. Он отметил, что программа «День будущего» включает более 15 дискуссий о цифровых инструментах и выходах на новые рынки. По его мнению, малый и средний бизнес стал драйвером регионального развития и основным носителем новых технологий в России.

генпрокуроры
проверки
ГАИ
Ространснадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе арестовали подростка за нападения на прохожих
В Казахстане опровергли новости о задержании высокопоставленного чиновника
Девятиклассник умер после первого дня в школе
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за виртуального пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД России оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.