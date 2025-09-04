В Госдуме рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса Депутат Говырин: ВЭФ поможет молодым предпринимателям развить свои проекты

Участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) позволит молодым предпринимателям создать собственные проекты, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, участник ВЭФ Алексей Говырин. По его словам, именно представители малого и среднего бизнеса стали драйверами регионального развития.

Программа «День будущего» ВЭФ включает более пятнадцати дискуссий, в которых разбираются пути, по которым молодые люди могут создавать собственные проекты, использовать цифровые инструменты и выходить на новые рынки. Для России этот разговор не теоретический: именно малый и средний бизнес, а особенно молодые предприниматели, сегодня становятся драйверами регионального развития и носителями новых технологий, — объяснил Говырин.

В каждом регионе действуют центры «Мой бизнес», где начинающие предприниматели получают юридическую и бухгалтерскую помощь, консультации по мерам поддержки, а также доступ к программам акселерации, напомнил Говырин. Через эти центры оформляются субсидии, поручительства корпорации МСП и льготные кредиты, отметил депутат.

Важным инструментом стали «зонтичные» гарантии, когда корпорация берет на себя часть рисков по банковским займам для стартапов. Это снижает порог входа и делает доступ к капиталу более реальным для тех, кто только начинает. Росмолодёжь ежегодно проводит конкурсы, где молодые предприниматели могут получить до миллиона рублей на запуск или развитие проекта, — подчеркнул Говырин.

Для технологических инициатив работает Фонд содействия инновациям с программами «Старт» и «УМНИК», позволяющими финансировать исследования и вывод прототипов на рынок, добавил парламентарий. По его словам, в России формируется комплексная система поддержки молодежи, объединяющая гранты, льготные кредиты, консультации и экспортное сопровождение.

Ранее в акватории Амурского залива в рамках ВЭФ прошел международный парад парусов. Мероприятие собрало крупные учебные парусники, иностранные команды и почетных гостей из разных стран. Зрители увидели показательные выступления парусных судов и яхт различных классов, а также соревнования за Кубок Росконгресса на яхтах класса «Плату-25».