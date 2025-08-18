Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 12:09

Россиянка уснула на сапборде и переплыла Ангару

Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Усолья-Сибирского уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару, передает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Инцидент произошел вечером 17 августа, когда она отправилась с мужем на берег реки. Супруг обратился за помощью к полицейским из-за внезапного исчезновения женщины. Правоохранители и волонтеры искали пропавшую всю ночь, она вышла на связь на следующее утро при помощи рыбаков.

Утром следующего дня из Боханского района поступила информация, что пропавшая вышла на связь. Как выяснилось, уснув на сапборде, женщина незаметно переплыла Ангару, — сказано в сообщении.

Ранее в Нижегородской области завершились поиски 110-летней Анастасии Юрченко, которая пропала в лесу еще 14 августа. Она вышла из своего дома в Арзамасском районе и не вернулась. Поиски увенчались успехом: бабушку нашли живой и невредимой.

До этого сообщалось, что в Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге утонули две сестры возрастом 11 и 14 лет. Трагедия произошла в Выборгском районе, тела девочек обнаружили спасатели. В экстренные службы обратилась мать погибших — женщина запаниковала, после того как дети не вернулись с прогулки.

