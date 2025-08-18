Россиянка уснула на сапборде и переплыла Ангару Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару

Жительница Усолья-Сибирского уснула на сапборде и незаметно для себя переплыла Ангару, передает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Инцидент произошел вечером 17 августа, когда она отправилась с мужем на берег реки. Супруг обратился за помощью к полицейским из-за внезапного исчезновения женщины. Правоохранители и волонтеры искали пропавшую всю ночь, она вышла на связь на следующее утро при помощи рыбаков.

Утром следующего дня из Боханского района поступила информация, что пропавшая вышла на связь. Как выяснилось, уснув на сапборде, женщина незаметно переплыла Ангару, — сказано в сообщении.

