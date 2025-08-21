Стартовавшая 21 августа с космодрома Плесецк ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту, сообщили в Минобороны России. После старта ракету взял на сопровождение Главный испытательный космический центр имени Германа Титова.

Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, — отметили в оборонном ведомстве.

Космические аппараты были выведены на целевые орбиты в расчетное время. Они приняты на управление космическими войсками ВКС. Со спутниками поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппаратов функционируют в штатном режиме.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк. В ведомстве отметили, что на борту ракеты находятся спутники, которые будут работать в интересах военных.

