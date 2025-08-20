75 мышей отправились в космос с Байконура на биоспутнике «Бион-М»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с биоспутником «Бион-М» № 2 с 75 мышами на борту стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур, передает ТАСС. Также на борту находятся живые организмы и различные биологические материалы для проведения научных исследований в космосе.

В рамках космической программы на корабле, помимо грызунов, отправились около 1500 мух дрозофил, клеточные культуры, а также растения, такие как календула, эхинацея и мох фискомистрелла. В состав груза также входят образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Кроме того, в космическое путешествие отправились грибы, лишайники, клеточные материалы и семена растений, которые ранее уже побывали в космосе на других исследовательских спутниках.

Планируется, что «Бион-М» № 2 проведет в космосе 30 суток. Ожидается, что спутник приземлится в степях Оренбургской области 19 сентября.

Ранее академик РАН Александр Железняков рассказал, почему собак больше не отправляют на Международную космическую станцию. По его словам, содержание животных на МКС создавало бы дополнительные сложности для космонавтов. Вместо этого акцент сделан на исследованиях человеческого организма в экстремальных условиях.