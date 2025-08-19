Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС

Академик Железняков заявил, что собаки создавали дополнительные сложности на МКС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Содержание собак на Международных космических станциях создавало бы дополнительные трудности для космонавтов, заявил KP.RU академик Российской академии космонавтики Александр Железняков. Именно поэтому крупных животных перестали отправлять на МКС. Вдобавок к этому люди сосредоточились на изучении человеческого организма в таких сложных условиях.

Собака на МКС… Вряд ли это было бы весело. При свободном перемещении животного по станции возникло бы множество физиологических проблем. Космонавтам пришлось бы заниматься собаками в ущерб прочей деятельности, — отметил Железняков.

Он добавил, что помимо мушек в космос сейчас запускают мышей. Уже скоро очередная группа животных полетит на отечественном «Бионе-М» № 2.

В Роскосмосе ранее сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-30» успешно провел коррекцию орбиты Международной космической станции. В результате проведенного маневра высота полета МКС увеличилась на 1,7 км.

