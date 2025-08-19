Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС

Содержание собак на Международных космических станциях создавало бы дополнительные трудности для космонавтов, заявил KP.RU академик Российской академии космонавтики Александр Железняков. Именно поэтому крупных животных перестали отправлять на МКС. Вдобавок к этому люди сосредоточились на изучении человеческого организма в таких сложных условиях.
Собака на МКС… Вряд ли это было бы весело. При свободном перемещении животного по станции возникло бы множество физиологических проблем. Космонавтам пришлось бы заниматься собаками в ущерб прочей деятельности, — отметил Железняков.
Он добавил, что помимо мушек в космос сейчас запускают мышей. Уже скоро очередная группа животных полетит на отечественном «Бионе-М» № 2.
В Роскосмосе ранее сообщили, что грузовой корабль «Прогресс МС-30» успешно провел коррекцию орбиты Международной космической станции. В результате проведенного маневра высота полета МКС увеличилась на 1,7 км.