Российский корабль поднял орбиту МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» успешно провел коррекцию орбиты Международной космической станции, сообщили в Роскосмосе. В результате проведенного маневра высота полета МКС увеличилась на 1,7 км.

Высота орбиты МКС увеличилась на 1,7 км. <…> Сегодня скорректировали орбиту МКС. В 07:28 мск включились двигатели «Прогресса МС-30», проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с, — сказано в сообщении.

После выполнения маневра средняя высота орбиты станции составила 416,7 километра над поверхностью Земли, отметили в госкорпорации. Как пояснили в Роскосмосе, подобные коррекции орбиты необходимы для поддержания рабочей высоты станции. На высоте около 400 км атмосфера хоть и крайне разрежена, но все же оказывает тормозящее воздействие, вызывая постепенное снижение МКС.

Ранее Роскосмос в своем Telegram-канале показал подготовку биологического спутника «Бион-М» № 2 к запуску с космодрома Байконур. Отмечалось, что это произойдет 20 августа. На борту спутника в космос отправятся 75 мышей, 1,5 тысячи мух дрозофил, а также растения и микроорганизмы.