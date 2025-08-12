Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 15:20

Подготовка к запуску спутника Роскосмоса с мышами и мухами попала на видео

Роскосмос: биологический спутник «Бион-М» запустят с Байконура 20 августа

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Роскосмос в своем Telegram-канале показал подготовку биологического спутника «Бион-М» №2 к запуску с космодрома Байконур. Отмечается, что это произойдет 20 августа. На борту спутника в космос отправятся 75 мышей, 1,5 тысячи мух дрозофил, а также растения и микроорганизмы.

Ближе к старту: «Бион-М» №2 заправлен топливом и сжатыми газами, — говорится в сообщении.

Аппарат планируют вывести на высокоширотную орбиту для проверки ее безопасности, поскольку в будущем на нее могут запустить Российскую орбитальную станцию. «Бион» относится к серии отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует поведение живых организмов в условиях радиации и невесомости.

Ранее сообщалось, что на Землю прибыл космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым. Вместе с ним вернулись астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Восстановление и реабилитация экипажа корабля к земным условиям пройдут в несколько этапов.

Роскосмос
спутники
Байконур
космодромы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев высказался об умных технологиях в школах
«Чистая фикция»: в Совфеде объяснили, что стоит за просьбой ЕС к Трампу
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие, которое ВС РФ применили на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа
В Госдуме ответили, в каком случае базовый доход будет полезным для россиян
Экономист оценил запрет мигрантам работать курьерами в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.