Подготовка к запуску спутника Роскосмоса с мышами и мухами попала на видео Роскосмос: биологический спутник «Бион-М» запустят с Байконура 20 августа

Роскосмос в своем Telegram-канале показал подготовку биологического спутника «Бион-М» №2 к запуску с космодрома Байконур. Отмечается, что это произойдет 20 августа. На борту спутника в космос отправятся 75 мышей, 1,5 тысячи мух дрозофил, а также растения и микроорганизмы.

Ближе к старту: «Бион-М» №2 заправлен топливом и сжатыми газами, — говорится в сообщении.

Аппарат планируют вывести на высокоширотную орбиту для проверки ее безопасности, поскольку в будущем на нее могут запустить Российскую орбитальную станцию. «Бион» относится к серии отечественных космических аппаратов для биологических исследований. В частности, ученых интересует поведение живых организмов в условиях радиации и невесомости.

Ранее сообщалось, что на Землю прибыл космический корабль Crew Dragon с российским космонавтом Кириллом Песковым. Вместе с ним вернулись астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Восстановление и реабилитация экипажа корабля к земным условиям пройдут в несколько этапов.