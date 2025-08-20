Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 22:28

Путин обратился к работникам атомной отрасли с поздравлениями

Путин поздравил работников и ветеранов атомной отрасли с ее 80-летием

Президент Российской Федерации Владимир Путин Президент Российской Федерации Владимир Путин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин выступил с поздравительной речью в адрес сотрудников атомной промышленности. Президент отметил выдающуюся роль отрасли в укреплении технологического суверенитета страны, текст телеграммы был обнародован на официальном интернет-портале Кремля.

Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем — 80-летием атомной отрасли России. <...> Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Коллектив госкорпорации «Росатом» хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников, — указал Путин.

Глава государства подчеркнул, что атомщики продолжают славные традиции многих поколений отечественных ученых, инженеров и конструкторов. Их труд обеспечивает лидирующие позиции России в области мирного атома и ядерных технологий. Отрасль демонстрирует высочайший уровень компетенций и успешно реализует сложнейшие проекты мирового уровня.

Путин высоко оценил вклад многотысячного коллектива Росатома в развитие оборонного комплекса, ядерной медицины, энергетики и научных исследований. Юбилей становится поводом отметить исторические достижения и уверенно смотреть в будущее.

Ранее российский президент поздравил главу Абхазии Бадру Гунбу с днем рождения. Он пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в работе.

Владимир Путин
Росатом
поздравления
атомная промышленность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сертификат учебного центра одной из российских авиакомпаний аннулирован
Прокуратура начала проверку после инцидента с комой у пассажирки в поезде
Путин обратился к работникам атомной отрасли с поздравлениями
Автомобиль подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области
Российские фигуристы получили шанс на участие в Олимпиаде-2026
Народные средства от бессонницы: как уснуть без таблеток
На Украине командование ВСУ обвинили в предательстве
Микрорасчеты большого комфорта: крой, который не хочется снимать
Семья Тиммы хочет загнать Седокову в нищету. Это расплата за его смерть?
Пауки-осы в Центральной России могут оказаться временным явлением
«Новая угроза»: на Украине признали превосходство российских дронов
В России рассказали, где ВСУ потеряли больше всего бойцов
МУС резко осудил введенные против него новые санкции США
На Украине заявили о серьезных проблемах с молодежью
Израиль может ускорить проведение военной операции
Порошенко счел вступление в НАТО «полезным» для Украины
Новейший фрегат России лишил сна военных США
В Боливии заявили об угрозе контрактам с Россией по литию
В Германии сочли спорным заявление Вадефуля о размещении войск на Украине
Хейтеры бабушки, бывшие девушки или Запад. Кто проклял внука Пугачевой
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.