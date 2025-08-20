Путин обратился к работникам атомной отрасли с поздравлениями

Российский лидер Владимир Путин выступил с поздравительной речью в адрес сотрудников атомной промышленности. Президент отметил выдающуюся роль отрасли в укреплении технологического суверенитета страны, текст телеграммы был обнародован на официальном интернет-портале Кремля.

Уважаемые друзья! Приветствую вас и поздравляю со знаменательным юбилеем — 80-летием атомной отрасли России. <...> Сегодня атомная промышленность по праву олицетворяет технологическую мощь России. Коллектив госкорпорации «Росатом» хранит и приумножает созидательные традиции своих предшественников, — указал Путин.

Глава государства подчеркнул, что атомщики продолжают славные традиции многих поколений отечественных ученых, инженеров и конструкторов. Их труд обеспечивает лидирующие позиции России в области мирного атома и ядерных технологий. Отрасль демонстрирует высочайший уровень компетенций и успешно реализует сложнейшие проекты мирового уровня.

Путин высоко оценил вклад многотысячного коллектива Росатома в развитие оборонного комплекса, ядерной медицины, энергетики и научных исследований. Юбилей становится поводом отметить исторические достижения и уверенно смотреть в будущее.

