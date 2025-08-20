Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 21:35

На Украине заявили о серьезных проблемах с молодежью

Аналитик Воскобойник: на Украину не вернется около 90% уехавших молодых людей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Большинство молодых людей, покинувших Украину, не планируют возвращаться на родину, заявил глава неправительственной организации «Офис миграционной политики» Василий Воскобойник. По его мнению, многие захотят остаться в Европе, передает Telegram-канал «Политика Страны».

С кем останутся девушки в Украине, если здесь не будет должного количества парней? Они уедут в Европу. И то, что сейчас девушки будут здесь получать образование, это не будет гарантировать, что они в будущем захотят здесь работать, — прокомментировал Воскобойник.

Он указал, что в процентном соотношении примерно 90% эмигрировавших молодых людей не намерены возвращаться в страну. Эксперт отметил, что значительная часть людей предпочтет остаться в Европе из-за высокого уровня доходов и возможности обеспечить себе достойный уровень жизни. По его мнению, возвращение тех, кто уехал, зависит не только от экономической обстановки в стране и ситуации на фронте, но и от степени изменений, происходящих в государстве.

Ранее сообщалось, что Украина рискует столкнуться с социальной катастрофой из-за массового оттока школьников и студентов за границу. Около 720 тысяч украинских учеников обучаются за рубежом, в основном из-за стремления избежать призыва в армию.

Украина
эксперты
Европа
молодежь
