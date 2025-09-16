Протестующие собрались около резиденции Нетаньяху в Иерусалиме

В Иерусалиме у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху развернулся стихийный лагерь, пишет The Jerusalem Post. Родственники израильтян, удерживаемых в секторе Газа, протестуют против расширения наземной военной операции, опасаясь за жизни своих близких.

Акцию инициировал Форум по защите заложников и пропавших без вести семей. Полиция оцепила район, перекрыв улицу Аза для предотвращения массовых собраний. Протестующие, среди которых есть и бывшие освобожденные пленники, вынуждены ночевать в спальных мешках, так как власти запретили установку палаток. Они требуют от правительства приоритетной задачи по возвращению всех заложников. Протестующие заявляют, что не покинут территорию до тех пор, пока операция не будет остановлена и не будет достигнуто соглашение об освобождении их родных.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных обстрелов израильской армии в секторе Газа погибли и получили ранения десятки мирных жителей. Инцидент произошел в районах Сабра и Аль-Дарадж, где удары наносились с вертолетов и наземных позиций. Число жертв продолжает увеличиваться. Военные нанесли 37 ударов по территории сектора Газа в течение всего 20 минут.