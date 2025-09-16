Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 03:01

Стали известны последствия атаки Израиля на территорию Газы

Al Masirah: десятки жителей Газы погибли и получили ранения из-за атаки ЦАХАЛ

Сектор Газа Сектор Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

В результате масштабных обстрелов израильской армии в секторе Газа погибли и получили ранения десятки мирных жителей. Инцидент произошел в районах Сабра и Аль-Дарадж, где удары наносились с вертолетов и наземных позиций, указал канал Al Masirah.

По данным СМИ, число жертв продолжает увеличиваться. Согласно информации израильского портала Ynet, военные нанесли 37 ударов по территории сектора Газа в течение всего 20 минут.

Интенсивность обстрелов свидетельствует о начале новой масштабной военной операции. Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряженной и непредсказуемой.

Ранее стало известно, что израильские вооруженные силы военной операцией хотят оккупировать город Газу. Некоторые источники информировали, что удары наносятся ракетными комплексами по целям от южных до северных районов сектора.

До этого израильтян призвали готовиться к экономической изоляции на фоне усиливающегося международного давления. Враждебные по отношению к Израилю государства, в числе которых Катар, инвестировали значительные средства для влияния на глобальный дискурс через социальные сети. Это создает для Израиля особые условия изоляции, требующие подготовки и адаптации.

Израиль
газа
погибшие
последствия
