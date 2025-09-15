Израилю предрекли экономическую изоляцию

Израильтянам стоит готовиться к экономической изоляции на фоне усиливающегося международного давления, пишет Kan со ссылкой на премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Он заявил, что враждебные по отношению к Израилю государства, в числе которых глава кабмина назвал Катар, инвестировали значительные средства для влияния на глобальный дискурс через социальные сети. Это создает для Израиля особые условия изоляции, требующие подготовки и адаптации.

Израиль вступает в своего рода изоляцию... Нам придется все больше адаптироваться к экономике, которая в некоторых областях будет иметь элементы автаркии (отсутствие внешних связей — NEWS.ru), — сказал премьер.

Ранее Биньямин Нетаньяху говорил, что в Израиле продолжают анализировать последствия удара по Дохе. Во время пресс-конференции с государственным секретарем США Марко Рубио он сказал, что атаку ЦАХАЛ нельзя считать неудачной, поскольку она представляет собой важный сигнал для всех противников Тель-Авива.

До этого сообщалось, что после нанесения удара по Дохе президент США Дональд Трамп провел сложный разговор с премьер-министром Израиля. Американский лидер отказался признавать данную атаку мудрым решением. Он отметил, что Катар является ключевым союзником Соединенных Штатов в регионе и выступает посредником в переговорах по сектору Газа.