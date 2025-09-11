Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 09:28

Трамп отчитал Нетаньяху после удара Израиля по Дохе

WSJ: после удара Израиля по Дохе Трамп провел серьезный разговор с Нетаньяху

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Consolidated News Photos/Global Look Press

После удара Израиля по Дохе президент США Дональд Трамп провел трудный разговор с премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху, сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, американский лидер отказался считать атаку мудрым решением, поскольку Катар — ключевой союзник Соединенных Штатов в регионе и посредник в переговорах по Газе.

Как отметила газета, Трамп был также недоволен тем, что узнал о готовящемся ударе от своих военных. Нетаньяху в свою очередь ответил, что решил воспользоваться появившейся возможностью. Позднее лидеры двух стран провели второй разговор, во время которого американский президент спросил премьера Израиля, насколько успешной была атака.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль нанес удар по членам политического бюро ХАМАС в Дохе. По его словам, атака затронула жилые здания и поставила под угрозу безопасность мирных жителей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с премьер-министром Катара, главой МИД страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани подтвердил решительное осуждение удара Израиля. Он подчеркнул, что атака — неприемлемое посягательство на суверенитет и территориальную целостность арабской страны.

США
Израиль
Катар
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар HIMARS по больнице в Донецке: как ВСУ атакуют Россию 11 сентября
«Довольно»: обложка Time стала политическим манифестом
Политолог рассказал, чем обернется для Трампа убийство активиста Кирка
В РФ возбудили первое уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов
Сочинские таможенники задержали россиянку с браслетом за 5 млн рублей
В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине
Названа сумма заработка Овечкина за время «рекламного» отпуска в России
Мать и годовалый ребенок выпали из окна
Вскрылась правда о «мобилизации» военблогера до скандала с деньгами для СВО
В США приспустили флаги
Нападение собаки: инструкция по выживанию и первая помощь
В Евросоюзе потребовали отставки фон дер Ляйен
Российский танк разнес грузинских лучников ВСУ в районе Орехова
Погода сегодня, 11 сентября: тепло скоро кончится, Москва утонет в ливнях?
Косметический гигант из ЕС требует от российской таможни 900 млн рублей
Ученые заметили повышенную активность Солнца
Студент признал вину в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге
Нарколог рассказал, как в обществе изменилось отношение к алкоголю
Экономист ответил, как новичкам избежать ошибок при инвестировании
Солнечные затмения, изменившие историю: от древности до наших дней
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.