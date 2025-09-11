Трамп отчитал Нетаньяху после удара Израиля по Дохе WSJ: после удара Израиля по Дохе Трамп провел серьезный разговор с Нетаньяху

После удара Израиля по Дохе президент США Дональд Трамп провел трудный разговор с премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху, сообщила газета The Wall Street Journal. По данным издания, американский лидер отказался считать атаку мудрым решением, поскольку Катар — ключевой союзник Соединенных Штатов в регионе и посредник в переговорах по Газе.

Как отметила газета, Трамп был также недоволен тем, что узнал о готовящемся ударе от своих военных. Нетаньяху в свою очередь ответил, что решил воспользоваться появившейся возможностью. Позднее лидеры двух стран провели второй разговор, во время которого американский президент спросил премьера Израиля, насколько успешной была атака.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль нанес удар по членам политического бюро ХАМАС в Дохе. По его словам, атака затронула жилые здания и поставила под угрозу безопасность мирных жителей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с премьер-министром Катара, главой МИД страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани подтвердил решительное осуждение удара Израиля. Он подчеркнул, что атака — неприемлемое посягательство на суверенитет и территориальную целостность арабской страны.