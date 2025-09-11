Лавров озвучил позицию Москвы по поводу удара по Дохе Лавров: Россия осуждает удар Израиля по Дохе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с премьер-министром Катара, главой МИД страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани подтвердил решительное осуждение удара Израиля, передает пресс-служба МИД РФ. Он подчеркнул, что атака — неприемлемое посягательство на суверенитет и территориальную целостность дружественного Катара.

Отмечена серьезная опасность израильских действий, которые ведут к дальнейшей дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке, — сказано в публикации.

Ранее с похожим заявлением выступил глава МИД Иордании Айман Сафади, отметив, что его страна поддержит любые действия Катара для защиты собственной безопасности и суверенитета. Он заверил, что Амман полностью солидарен с пострадавшей стороной.

Позже стало известно, что главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя погиб во время удара ВВС Израиля по объекту на территории Катара. По предварительным данным, атака была нанесена в момент, когда делегация ХАМАС находилась в здании и вела обсуждение мирного предложения.