09 сентября 2025 в 17:47

На Ближнем Востоке отреагировали на израильский удар по Катару

Глава МИД Иордании поддержал Катар после израильского удара по Дохе

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иордания поддержит любые действия Катара для защиты собственной безопасности и суверенитета, заявил глава МИД Иордании Айман Сафади в соцсети X после израильского удара по Дохе. Он подчеркнул, что его страна полностью солидарна с пострадавшей стороной.

Наша безопасность едина. Мы стоим плечом к плечу с братьями в Катаре и полностью солидарны с ними в любых шагах, которые они предпримут против этой агрессии для защиты своей безопасности, стабильности и суверенитета, — написал Сафади.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что Израиль нанес удар по членам политического бюро ХАМАС в Дохе. По его словам, атака затронула жилые здания и поставила под угрозу безопасность мирных жителей.

До этого сообщалось, что израильские силы нанесли удар по многоэтажному зданию в западной части Газы, полностью разрушив его. По данным местной гражданской обороны, это часть операции против жилых домов, где проживают десятки тысяч палестинцев. В ответ армия Израиля заявила, что целью была инфраструктура ХАМАС, а перед ударом были приняты меры для снижения риска для мирных жителей.

Ближний Восток
Израиль
Катар
удары
ХАМАС
реакции
Иордания
