В результате атаки ЦАХАЛ погиб главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя

Главный переговорщик палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя погиб во время удара ВВС Израиля по объекту на территории Катара, сообщает Al Arabiya. По предварительным данным, атака была нанесена в момент, когда делегация ХАМАС находилась в здании и вела обсуждение мирного предложения, ранее выдвинутого администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наземной операции в секторе Газа, призвав гражданское население в срочном порядке покинуть территорию. В официальном обращении глава правительства также сообщил, что за прошедшие дни вооруженные силы Израиля уничтожили в регионе 50 высотных зданий, используемых боевиками ХАМАС в военных целях.

До этого канцелярия премьера назвала пять условий для немедленного прекращения огня в секторе Газа. Среди них: освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС, демилитаризация сектора, обеспечение контроля над ним со стороны Израиля, а также формирование альтернативного гражданского управления.