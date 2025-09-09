Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 16:44

В результате атаки ЦАХАЛ погиб главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя

Халиль аль-Хайя Халиль аль-Хайя Фото: Icana News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный переговорщик палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хайя погиб во время удара ВВС Израиля по объекту на территории Катара, сообщает Al Arabiya. По предварительным данным, атака была нанесена в момент, когда делегация ХАМАС находилась в здании и вела обсуждение мирного предложения, ранее выдвинутого администрацией президента США Дональда Трампа.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наземной операции в секторе Газа, призвав гражданское население в срочном порядке покинуть территорию. В официальном обращении глава правительства также сообщил, что за прошедшие дни вооруженные силы Израиля уничтожили в регионе 50 высотных зданий, используемых боевиками ХАМАС в военных целях.

До этого канцелярия премьера назвала пять условий для немедленного прекращения огня в секторе Газа. Среди них: освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС, демилитаризация сектора, обеспечение контроля над ним со стороны Израиля, а также формирование альтернативного гражданского управления.

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
