09 сентября 2025 в 16:13

Несколько взрывов прогремели в одной из стран Ближнего Востока

Несколько взрывов прогремели в центре столицы Катара Дохе

Доха, Катар Доха, Катар Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько взрывов прогремели в центре столицы Катара Дохе, сообщил телеканал Al Jazeera. Причины произошедшего выясняются. Над городом видны столбы дыма.

Несколько взрывов прогремели сегодня во вторник в столице Катара Дохе, столбы дыма поднимаются над городом, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе и призвал ее жителей срочно покинуть город. В своем обращении политик также заявил, что за последние дни израильские силы снесли в Газе 50 используемых ХАМАС высоток.

До этого канцелярия премьера назвала пять условий для немедленного прекращения огня в секторе Газа. Среди них: освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС, демилитаризация сектора, обеспечение контроля над ним со стороны Израиля, а также формирование альтернативного гражданского управления.

Тем временем в ООН отметили, что как минимум 21 тысяча детей стали инвалидами после военных операций Израиля в секторе Газа с октября 2023 года. За тот же период травмы получили более 157 тысяч человек.

Катар
Доха
взрывы
причины
