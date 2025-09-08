Нетаньяху призвал жителей покинуть Газу перед началом наземной операции

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе и призвал ее жителей срочно покинуть город. В опубликованном на его канале на YouTube обращении политик также заявил, что за последние дни израильские силы снесли в Газе 50 используемых ХАМАС высоток.

Мы намерены решительно бороться с террором. <…> Все это лишь вступление и прелюдия к главной мощной операции — наземному маневру наших сил, которые сейчас организуются и входят в город Газу. Я говорю жителям Газы, <…> слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда, — выступил Нетаньяху из бункера штаба израильских ВВС.

Ранее канцелярия премьера назвала пять условий для немедленного прекращения огня в секторе Газа. Среди них: освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС, демилитаризация сектора, обеспечение контроля над ним со стороны Израиля, а также формирование альтернативного гражданского управления.

При этом, по данным ООН, как минимум 21 тысяча детей стали инвалидами после военных операций Израиля в секторе Газа с октября 2023 года. За тот же период травмы получили более 157 тысяч человек.