ООН: 21 тысяча детей стали инвалидами из-за операций Израиля в секторе Газа

Как минимум 21 тысяча детей стали инвалидами после военных операций Израиля в секторе Газа с октября 2023 года, следует из данных экспертов Комитета ООН по правам инвалидов. По их словам, которые приводит ТАСС, всего в палестинском анклаве от войны пострадали около 40 тысяч несовершеннолетних.

Эксперты также отметили, что за тот же период в секторе Газа получили травмы более 157 тысяч человек. Больше четверти из них имеют риск остаться инвалидами до конца жизни.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля приступила к масштабному призыву резервистов для подготовки крупного наступления на город Газа. Мобилизация проводится в связи с планами проведения широкомасштабной военной операции в палестинском анклаве.

До этого израильская армия объявила город Газа в палестинском анклаве зоной активных боевых действий и отменила тактическое перемирие, которое действовало в течение месяца. Такое решение было принято после комплексной оценки обстановки и получения соответствующих указаний от политического руководства страны. При этом ЦАХАЛ готова поддерживать гуманитарные миссии в городе.