ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе Jerusalem Post сообщила о мобилизации резервистов ЦАХАЛ для наступления в Газе

Армия обороны Израиля приступила к масштабному призыву резервистов для подготовки полномасштабного наступления на город Газа, сообщает газета The Jerusalem Post. Мобилизация проводится в связи с планами проведения широкомасштабной военной операции в палестинском анклаве.

Согласно данным издания, военнослужащие резерва получат полный комплект тактического снаряжения, индивидуальное обмундирование и специализированное вооружение. Параллельно с этим подразделения проходят интенсивную подготовку для ведения боевых действий в различных условиях.

Подразделения проходят интенсивные тренировки для ведения боевых действий как в городских условиях, так и на открытой местности, с целью повысить уровень боеготовности, — сказано в материале.

Отмечается, что ЦАХАЛ планирует привлечь к предстоящей операции десятки тысяч военнослужащих запаса. Согласно данным The Times of Israel, сотни призванных военнослужащих публично заявили о своем отказе от участия в операции против движения ХАМАС. Эта ситуация создает дополнительные сложности для военного командования при подготовке к наступлению, отмечается в материале.

Ранее израильская армия объявила город Газа в палестинском анклаве зоной активных боевых действий и отменила тактическое перемирие, которое действовало в течение месяца. Такое решение было принято после комплексной оценки обстановки и получения соответствующих указаний от политического руководства страны. При этом ЦАХАЛ готова поддерживать гуманитарные миссии в городе.