16 сентября 2025 в 05:20

Россиянам раскрыли, какие покрытия и мебель делают комнату мрачной

Бизнесмен Васильев: темная мебель и большие картины делают комнату мрачной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Темная мебель и крупные картины визуально утяжеляют интерьер и делают комнату мрачной, заявил NEWS.ru строительный эксперт и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, вместо уюта они создают ощущение тесного и давящего пространства.

Темные мебельные гарнитуры, массивные картины, насыщенные оттенки дверей или штор в комнате моментально забирают внимание, визуально сокращая метраж. Даже изысканные элементы вроде бронзовой люстры или деревянного шкафа выглядят тяжеловесно в небольшом пространстве без зеркал и дополнительных источников света. В результате комната начинает «давить», и находиться в ней долго становится неуютно. Ошибкой становится и размещение слишком крупных картин в маленьких пространствах — композиция буквально «съедает» стену. Поэтому использовать такие решения стоит крайне дозированно и только там, где пространство действительно позволяет, — объяснил Васильев.

Эксперт также отметил, что металлизированные покрытия по-прежнему популярны, но не всегда смотрятся так, как ожидают владельцы. По его словам, при слабом освещении золотой или бронзовый оттенок становится коричневым или горчичным, а серебро выглядит темно-серым. Блеск заметен только при хорошем свете, а в тени он исчезает, и интерьер кажется мрачным, добавил Васильев.

Подобная ситуация складывается и с обоями или плиткой с растительными орнаментами. На картинках каталога они выглядят свежо и ярко, однако в реальных условиях без сильного света или нескольких больших окон на солнечную сторону темные листья и крупные узоры превращаются в плотные темные пятна, — заявил эксперт.

Ранее арт-дизайнер Александр Моисеев заявил, что создать на кухне осеннее настроение помогут лампы теплого света и подушки. По его словам, осень дарит мягкий золотистый свет, который идеально подчеркивает текстуру дерева, блеск металлической фурнитуры и глубину цветных фасадов.

квартиры
советы
россияне
жилье
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
