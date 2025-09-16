Косатки атаковали 12-метровую яхту в Португалии Косатки напали на 12-метровую яхту у берегов Португалии и отправили ее на дно

Группа косаток атаковала и потопила 12-метровую парусную яхту в прибрежных водах Португалии. Инцидент произошел в Атлантическом океане, где морские хищники в течение часа целенаправленно атаковали судно, сообщает издание Smotrim.ru.

На борту находились четыре члена экипажа, которым удалось спастись благодаря своевременной помощи. Мощные атаки привели к образованию пробоины в кормовой части судна, что вызвало быстрое поступление воды внутрь.

Хищники сначала окружили судно, а затем почти час наносили удары по корпусу. В результате в кормовой части образовалась пробоина, и вода стремительно заполнила яхту, — указано в сообщении.

Экипаж успел подняться на верхнюю палубу и передать сигнал бедствия. Спасательные службы оперативно отреагировали на вызов и эвакуировали всех четырех человек. Сама яхта полностью затонула в течение нескольких минут после атаки.

