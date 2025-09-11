Спасатели не могут «распутать» детеныша косатки Освобождение от упаковочной ленты детеныша косатки на Камчатке приостановили

Спасательная операция по освобождению детеныша косатки от упаковочной ленты на Камчатке была приостановлена, сообщили ТАСС в группе помощи морским животным «Друзья океана». Семью косатки с травмированным детенышем Фродо не удается обнаружить. Решение связано с организационными сложностями и неблагоприятными погодными условиями. Руководитель группы реагирования «Друзья океана» Вячеслав Козлов отметил, что каждое запутывание индивидуально, а успех зависит от множества факторов.

10 сентября операция по распутыванию детеныша косатки в Авачинском заливе приостановлена. Если ситуация изменится, мы продолжим работу. В настоящее время группа реагирования не может продолжать работать в Авачинском заливе по организационным и погодным условиям, — сказано в заявлении.

Ранее специалисты Центра спасения дельфинов «Дельфа» уже пытались спасти косатку Фродо, запутавшуюся в пластиковой ленте. Операция проходила в Авачинском заливе. Несколько дней семью косатки с детенышами не видели, но спасатели продолжали дежурить в море при поддержке местных капитанов. Предыдущие попытки помощи не увенчались успехом из-за высокой скорости и пугливости животного.

До этого в Благовещенской Краснодарского края на видео запечатлели группу косаток на морском побережье. Млекопитающие ловили рыбу, развлекали туристов и играли в «медузобол». Оператор, предположительно, вел съемку с лодки, что позволяет наблюдать за естественным поведением животных в их среде обитания.