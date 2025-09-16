Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 05:00

Предпринимателям объяснили, как избежать проблем на рекламном рынке

Депутат Говырин призвал предпринимателей хранить документы о маркировке рекламы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представителям малого бизнеса следует ответственно подходить к хранению документов, подтверждающих маркировку рекламы в соответствии с новыми правилами, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, это необходимо для того, чтобы избежать проблем с налоговой службой и органами контроля за рекламными бюджетами.

В 2025 году правила игры на рекламном рынке для малого бизнеса заметно изменились. Теперь предприниматели, которые продвигают товары и услуги в интернете, должны учитывать новый трехпроцентный сбор: его уплата стала обязательной через систему «Единый реестр интернет-рекламы», а расчеты регулируются постановлениями правительства. Важное нововведение коснулось и социального промо: теперь оно должно проходить маркировку и учитываться в реестре. Для малого бизнеса это означает необходимость тщательно проверять площадки, хранить документы о маркировке и закладывать новые расходы в бюджет, чтобы реклама не обернулась налоговыми проблемами, — пояснил Говырин.

Он добавил, что ключевым изменением стал полный запрет на размещение промо на заблокированных в России иностранных площадках. Кроме того, по его словам, теперь предпринимателям вместо старых классификаторов следует использовать коды классификатора категорий товаров и услуг.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что в России впервые приняли отдельный закон о цифровых платформах, который установит единые правила для маркетплейсов, введет требования к договорам с продавцами и стандарты работы с товарами. По его словам, основная цель документа — защита прав потребителей и усиление контроля в сфере интернет-торговли.

Россия
бизнес
законы
предприниматели
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
