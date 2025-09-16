Под Владивостоком прогремели взрывы Под Владивостоком у административных зданий прогремели взрывы

Ряд взрывов произошел у административных сооружений в пригороде Владивостока, сообщила пресс-служба правительства Приморья. Причиной инцидента стало газовое оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших.

Утром 16 сентября при въезде в поселок Щитовая со стороны бухты Шамора было зафиксировано большое скопление спецтехники экстренных служб, сказано в публикации. В результате осмотра территории было установлено, что там произошла серия хлопков.

Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где в результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования, — говорится в сообщении.

Район инцидента был оцеплен, а движение транспорта частично перекрыто. В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили транспортные средства. Угрозы для безопасности местных жителей нет.

