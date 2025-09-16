Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 04:14

Под Владивостоком прогремели взрывы

Под Владивостоком у административных зданий прогремели взрывы

МЧС России МЧС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ряд взрывов произошел у административных сооружений в пригороде Владивостока, сообщила пресс-служба правительства Приморья. Причиной инцидента стало газовое оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших.

Утром 16 сентября при въезде в поселок Щитовая со стороны бухты Шамора было зафиксировано большое скопление спецтехники экстренных служб, сказано в публикации. В результате осмотра территории было установлено, что там произошла серия хлопков.

Причина — инцидент в районе административных сооружений с автопарковками, где в результате осмотра установлено, что произошла серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования, — говорится в сообщении.

Район инцидента был оцеплен, а движение транспорта частично перекрыто. В результате происшествия пострадавших нет, незначительные повреждения получили транспортные средства. Угрозы для безопасности местных жителей нет.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир многоэтажного дома в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. По словам владельца жилья, у него на балконе сдетонировал баллон со сжатым воздухом. Он рассказал, что держал приспособление дома, чтобы чистить электронные приборы. Инцидент произошел в доме № 17/4 на Торфяной дороге. В результате взрыва в квартире оказалось выбито окно.

Приморье
взрывы
Владивосток
газ
