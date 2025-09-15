Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Моченые яблоки готовили на Руси, запасая урожай на зиму. Несмотря на обилие других доступных методов домашних заготовок, готовить моченые фрукты и ягоды можно по-прежнему. Благодаря такому способу заготовки в продуктах сохраняется большое количество полезных веществ. Сегодня расскажем, как приготовить моченые яблоки классическим способом дома в кастрюле.

Ингредиенты:

яблоки — 5 кг;

мед — 600 г;

вода — 10 л;

ржаная мука — 1 ст.;

соль — 4 ст. л.;

листья вишни — 10 шт.;

листья смородины — 10 шт.

На дно чистой кастрюли подходящего объема уложить несколько листьев, затем выложить хорошо промытые яблоки так, чтобы они плотно заполнили собой весь диаметр емкости. Сверху положить еще немного листьев и снова слой яблок. И так, пока кастрюля не будет заполнена доверху.

Вскипятить воду, остудить в течение 20 минут, добавить мед, соль и, постоянно помешивая, ввести муку. В заливке не должно быть комков или нерастворившегося меда. Рассол необходимо полностью охладить и залить им яблоки. После этого поставить кастрюлю с ними под гнет в теплой комнате. Через некоторое время рассол начнет пениться и переливаться через край. Пену необходимо снимать, а в кастрюлю доливать свежий рассол так, чтобы плоды полностью были им закрыты.

Через пару недель моченые яблоки будут готовы. Не вынимая из рассола, их накрывают крышкой и убирают на хранение в погреб.

Ранее мы поделились другими способами заготовки яблок на зиму.