Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 18:13

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Моченые яблоки, как приготовить классическим способом дома в кастрюле Моченые яблоки, как приготовить классическим способом дома в кастрюле Фото: Shutterstock/FOTODOM

Моченые яблоки готовили на Руси, запасая урожай на зиму. Несмотря на обилие других доступных методов домашних заготовок, готовить моченые фрукты и ягоды можно по-прежнему. Благодаря такому способу заготовки в продуктах сохраняется большое количество полезных веществ. Сегодня расскажем, как приготовить моченые яблоки классическим способом дома в кастрюле.

Ингредиенты:

  • яблоки — 5 кг;
  • мед — 600 г;
  • вода — 10 л;
  • ржаная мука — 1 ст.;
  • соль — 4 ст. л.;
  • листья вишни — 10 шт.;
  • листья смородины — 10 шт.

На дно чистой кастрюли подходящего объема уложить несколько листьев, затем выложить хорошо промытые яблоки так, чтобы они плотно заполнили собой весь диаметр емкости. Сверху положить еще немного листьев и снова слой яблок. И так, пока кастрюля не будет заполнена доверху.

Вскипятить воду, остудить в течение 20 минут, добавить мед, соль и, постоянно помешивая, ввести муку. В заливке не должно быть комков или нерастворившегося меда. Рассол необходимо полностью охладить и залить им яблоки. После этого поставить кастрюлю с ними под гнет в теплой комнате. Через некоторое время рассол начнет пениться и переливаться через край. Пену необходимо снимать, а в кастрюлю доливать свежий рассол так, чтобы плоды полностью были им закрыты.

Через пару недель моченые яблоки будут готовы. Не вынимая из рассола, их накрывают крышкой и убирают на хранение в погреб.

Ранее мы поделились другими способами заготовки яблок на зиму.

домашние заготовки
кулинария
рецепты
яблоки
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.