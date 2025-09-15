В столице Бельгии обстреляли автомобиль депутата Европарламента Депутат Европарламента Буда сообщил об обстреле своей машины в Брюсселе

Неизвестные обстреляли в Брюсселе автомобиль депутата Европарламента от Польши Вальдемара Буды, политик сообщил об инциденте в соцсети X. Следы пуль нашли только на одном авто, бельгийские правоохранители проводят проверку.

Девять точных выстрелов, в момент атаки я не был в машине, — уточнил европейский парламентарий.

Ранее в американском штате Юта задержали двоих мужчин, которые заложили бомбу под машину телеканала Fox. По данным правоохранителей, под транспортным средством находилось зажигательное устройство, которое в итоге не сработало. У задержанных при обыске нашли муляжи взрывчаток, огнестрельное оружие, а также запрещенные вещества. О мотивах подозреваемых не сообщалось.

В Юте также задержали подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон, житель округа Вашингтон. Он обвинен в убийстве первой степени и препятствовании правосудию и арестован без возможности выхода под залог. Губернатор Юты Спенсер Кокс подтвердил намерение властей добиваться смертной казни для убийцы.