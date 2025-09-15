Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 19:08

В столице Бельгии обстреляли автомобиль депутата Европарламента

Депутат Европарламента Буда сообщил об обстреле своей машины в Брюсселе

Вальдемар Буда Вальдемар Буда Фото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

Неизвестные обстреляли в Брюсселе автомобиль депутата Европарламента от Польши Вальдемара Буды, политик сообщил об инциденте в соцсети X. Следы пуль нашли только на одном авто, бельгийские правоохранители проводят проверку.

Девять точных выстрелов, в момент атаки я не был в машине, — уточнил европейский парламентарий.

Ранее в американском штате Юта задержали двоих мужчин, которые заложили бомбу под машину телеканала Fox. По данным правоохранителей, под транспортным средством находилось зажигательное устройство, которое в итоге не сработало. У задержанных при обыске нашли муляжи взрывчаток, огнестрельное оружие, а также запрещенные вещества. О мотивах подозреваемых не сообщалось.

В Юте также задержали подозреваемого в убийстве консервативного политического активиста Чарли Кирка. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон, житель округа Вашингтон. Он обвинен в убийстве первой степени и препятствовании правосудию и арестован без возможности выхода под залог. Губернатор Юты Спенсер Кокс подтвердил намерение властей добиваться смертной казни для убийцы.

Европарламент
Брюссель
Польша
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.