Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 октября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 7 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 184 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«С 23:00 мск 06.10 до 07:00 мск 07.10 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 62 — над территорией Курской области, 31 — над территорией Белгородской области, 30 — над территорией Нижегородской области, 18 — над территорией Воронежской области, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — над территорией Липецкой области, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Тульской области, по три БПЛА — над территориями Ростовской, Рязанской областей, по два БПЛА — над территориями Брянской, Орловской областей, Республики Крым, два — над территорией Московского региона, в том числе один летевший на Москву, и один — над территорией Вологодской области», — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

