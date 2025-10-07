Обвиненный в наведении ракет ВСУ на сослуживцев экс-офицер задолжал банкам

Перешедший на сторону Вооруженных сил Украины и объявленный в розыск в России за наведение украинских ракет на сослуживцев экс-офицер Лев Ступников оставил долги по кредитам на сумму более 100 тыс. рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. В материале сказано, что в августе в отношении Ступникова возбудили исполнительное производство, сумма долга составила почти 107 тыс. рублей.

Ранее бывшая возлюбленная Ступникова заявляла, что ему не нравилось на СВО. В июле 2024 года он пропал и вышел на связь только через два месяца. По словам Елизаветы, супруг предлагал ей уехать вместе за границу, но ничего не говорил об Украине. Тогда она отказалась. Женщина добавила, что Ступников обманул и ее саму, так как она ничего не знала о предательстве.

Telegram-канал «Тройка» обнародовал фотографию молодого человека. По его данным, это Ступников в годы учебы в военном училище в Санкт-Петербурге, до участия в СВО. Похожий на него человек был на опубликованном группой Аида видео для ресурсов «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). На записи мужчина по имени Лев слушает пересказ истории своих действий против российских войск.