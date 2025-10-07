Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 07:42

В США раскрыли, кто главный инициатор передачи Киеву Tomahawk

Макгрегор назвал Келлога инициатором передачи Украине ракет Tomahawk

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Lt. James Caliva

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог является основным инициатором предполагаемой передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, президент США Дональд Трамп при этом все чаще оказывается под его влиянием, что может со временем повлиять на решения Вашингтона.

Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь (украинцам. — NEWS.ru). Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие, — констатировал Макгрегор.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал, что власти США рассматривают возможность поставок Tomahawk странам НАТО для последующей передачи Украине. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Трамп, уточнил он. Многие военэксперты призвали республиканца не соглашаться на сделку, чтобы избежать эскалации конфликта.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог отметил, что американский лидер Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Он считает, что в России «нет неприкосновенных мест».

Украина
США
Кит Келлог
Tomahawk
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысяча жителей российского региона столкнулись с блэкаутом из-за ВСУ
Мирошник назвал число пострадавших от атак ВСУ за неделю
Биржевая цена на золото впервые превысила $4 тыс. за тройскую унцию
В Китае заявили о неожиданной новой угрозе для США в Азии
Стало известно о серьезном новшестве в работе маркетплейсов
В ЕС согласились ограничить поездки дипломатов внутри блока
Осенние суды Потанина: жена, партнеры, менеджеры. Кто следующий?
Химатаки ВСУ и обстрелы Запорожской АЭС: новости СВО к утру 7 октября
Отдых за 70 тысяч на море в октябре: куда поехать за летом
«Меня всю высосали»: певица Слава со слезами на глазах раскрыла свой секрет
Аэропорты Сочи и Геленджика ограничили прием и выпуск самолетов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 октября: инфографика
В США раскрыли, кто главный инициатор передачи Киеву Tomahawk
Российские ученые разработали летающий дронопорт «Секира»
Мирошник рассказал, какие меры Киев собирается применять к детям
Стало известно, сколько украинских БПЛА атаковали Россию за ночь
Арестовича переобъявили в розыск в России
Обвиненный в наведении ракет ВСУ на сослуживцев экс-офицер задолжал банкам
Глава ЕК призвала ЕС вникнуть в речь Путина на «Валдае»
Марочко рассказал, чего добились бойцы РФ неподалеку от Купянска
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.