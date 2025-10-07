В США раскрыли, кто главный инициатор передачи Киеву Tomahawk

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог является основным инициатором предполагаемой передачи Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive. По его словам, президент США Дональд Трамп при этом все чаще оказывается под его влиянием, что может со временем повлиять на решения Вашингтона.

Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь (украинцам. — NEWS.ru). Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие, — констатировал Макгрегор.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс рассказал, что власти США рассматривают возможность поставок Tomahawk странам НАТО для последующей передачи Украине. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Трамп, уточнил он. Многие военэксперты призвали республиканца не соглашаться на сделку, чтобы избежать эскалации конфликта.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог отметил, что американский лидер Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь России дальнобойным оружием. Он считает, что в России «нет неприкосновенных мест».