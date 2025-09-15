Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 16:08

Заправка, которая меняет все: теперь щи варю только с этой заготовкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Практичная заготовка для щей на зиму — это универсальная овощная заправка, которая значительно экономит время при готовке первого блюда. Данный рецепт щаной заправки позволяет сохранить летний урожай и обеспечить семью витаминами в холодный период. Ароматная основа для супа получается насыщенной и полностью готовой к использованию.

Для создания классической заготовки для щей потребуется белокочанная капуста (2 кг), морковь (1 кг), репчатый лук (1 кг), корень петрушки (200 г) и свежие томаты (500 г) или томатная паста (150 г). Овощи шинкуются: капуста — тонкой соломкой, лук — полукольцами, морковь и коренья натираются на крупной терке. Томаты измельчаются в пюре. Все компоненты смешиваются в большом тазу, к ним добавляется соль (50 г), сахар (100 г) и растительное масло (250 мл).

Смесь тушится на медленном огне около 40–50 минут до полного размягчения капусты. В конце приготовления вливается уксус (70 мл) для сохранения цвета и вкуса. Готовая заправка для щей раскладывается по стерильным банкам в горячем виде и укупоривается.

Универсальная овощная заготовка для щей не только подходит для щей, но и может использоваться как основа для рагу или гарнир к мясным блюдам. Эта вкусная и полезная основа гарантирует насыщенный вкус супа даже зимой.

