Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 21:05

Простая запеканка с абрикосами, которая тает во рту

Запеканка с абрикосами Запеканка с абрикосами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя творожная запеканка с абрикосами — это десерт, который сочетает в себе нежность творога и сладкую фруктовую свежесть. Такое угощение подойдет для завтрака, легкого перекуса или семейного чаепития. Благодаря простым ингредиентам и доступному способу приготовления блюдо всегда получается удачным.

Чтобы сделать запеканку, понадобятся 500 г творога средней жирности, 3 яйца, 100 г сахара, 3 столовые ложки манки, 100 г сметаны, 1 чайная ложка разрыхлителя и около 200 г спелых абрикосов без косточек. Эти пропорции создают нежную консистенцию с аппетитными фруктовыми акцентами.

Сначала яйца взбиваются с сахаром до легкой пены. В смесь добавляется творог, сметана и манка, затем все тщательно перемешивается до однородности. Вводится разрыхлитель, и тесто становится воздушным. Абрикосы нарезаются дольками и аккуратно вмешиваются в основу.

Как приготовить запеканку с абрикосами Как приготовить запеканку с абрикосами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Форма для выпечки смазывается маслом, в нее выкладывается тесто, сверху можно разложить несколько долек фруктов для красивой корочки. Запеканка готовится при температуре 180 градусов примерно 35–40 минут, пока верх не станет золотистым.

Готовая творожная запеканка с абрикосами получается мягкой, ароматной и слегка влажной благодаря фруктам. Ее можно подавать теплой или охлажденной, посыпав сахарной пудрой или полив медом.

Такой десерт полезен и взрослым, и детям: творог богат кальцием и белком, а абрикосы придают естественную сладость и витамины. Рецепт легко адаптировать — добавить ваниль, корицу или орехи, чтобы разнообразить вкус.

Эта нежная запеканка с абрикосами украсит повседневный стол и станет отличным угощением для гостей. Простая в приготовлении и эффектная по вкусу, она заслуженно считается одной из любимых фруктово-творожных выпечек.

Ранее мы опубликовали рецепт классического салата оливье.

запеканки
творог
абрикосы
завтрак
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.