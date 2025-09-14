Простая запеканка с абрикосами, которая тает во рту

Домашняя творожная запеканка с абрикосами — это десерт, который сочетает в себе нежность творога и сладкую фруктовую свежесть. Такое угощение подойдет для завтрака, легкого перекуса или семейного чаепития. Благодаря простым ингредиентам и доступному способу приготовления блюдо всегда получается удачным.

Чтобы сделать запеканку, понадобятся 500 г творога средней жирности, 3 яйца, 100 г сахара, 3 столовые ложки манки, 100 г сметаны, 1 чайная ложка разрыхлителя и около 200 г спелых абрикосов без косточек. Эти пропорции создают нежную консистенцию с аппетитными фруктовыми акцентами.

Сначала яйца взбиваются с сахаром до легкой пены. В смесь добавляется творог, сметана и манка, затем все тщательно перемешивается до однородности. Вводится разрыхлитель, и тесто становится воздушным. Абрикосы нарезаются дольками и аккуратно вмешиваются в основу.

Как приготовить запеканку с абрикосами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Форма для выпечки смазывается маслом, в нее выкладывается тесто, сверху можно разложить несколько долек фруктов для красивой корочки. Запеканка готовится при температуре 180 градусов примерно 35–40 минут, пока верх не станет золотистым.

Готовая творожная запеканка с абрикосами получается мягкой, ароматной и слегка влажной благодаря фруктам. Ее можно подавать теплой или охлажденной, посыпав сахарной пудрой или полив медом.

Такой десерт полезен и взрослым, и детям: творог богат кальцием и белком, а абрикосы придают естественную сладость и витамины. Рецепт легко адаптировать — добавить ваниль, корицу или орехи, чтобы разнообразить вкус.

Эта нежная запеканка с абрикосами украсит повседневный стол и станет отличным угощением для гостей. Простая в приготовлении и эффектная по вкусу, она заслуженно считается одной из любимых фруктово-творожных выпечек.

