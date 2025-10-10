Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 18:00

Абрикосовый пирог с миндальными лепестками: готовим на вкусном сметанно-масляном тесте

Абрикосовый пирог с миндальными лепестками: готовим на вкусном сметанно-масляном тесте! Нежнейшая текстура, сочные фрукты и хрустящие ореховые лепестки сочетаются в запоминающемся вкусе. Пирог остаётся свежим и мягким несколько дней, становясь еще ароматнее на следующий день.

Ингредиенты

  • Абрикосы — 500 г
  • Мука — 300 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Сметана — 150 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Масло растительное — 50 г
  • Миндаль лепестками — 30 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Соль — 0.5 ч. л.

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной светлой массы. Влейте растопленное сливочное и растительное масло, добавьте сметану и перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно замесите однородное тесто.
  2. Перелейте тесто в смазанную форму, равномерно распределите половинки абрикосов и посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте 45-50 минут при 180°C до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме перед нарезкой.

Ранее мы готовили киш лорен — простой французский пирог. Классика с сырно-ветчинной начинкой.

