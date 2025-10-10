Абрикосовый пирог с миндальными лепестками: готовим на вкусном сметанно-масляном тесте! Нежнейшая текстура, сочные фрукты и хрустящие ореховые лепестки сочетаются в запоминающемся вкусе. Пирог остаётся свежим и мягким несколько дней, становясь еще ароматнее на следующий день.
Ингредиенты
- Абрикосы — 500 г
- Мука — 300 г
- Яйца — 3 шт.
- Сахар — 150 г
- Сметана — 150 г
- Масло сливочное — 100 г
- Масло растительное — 50 г
- Миндаль лепестками — 30 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Соль — 0.5 ч. л.
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной светлой массы. Влейте растопленное сливочное и растительное масло, добавьте сметану и перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно замесите однородное тесто.
- Перелейте тесто в смазанную форму, равномерно распределите половинки абрикосов и посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте 45-50 минут при 180°C до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме перед нарезкой.
