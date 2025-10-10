Абрикосовый пирог с миндальными лепестками: готовим на вкусном сметанно-масляном тесте! Нежнейшая текстура, сочные фрукты и хрустящие ореховые лепестки сочетаются в запоминающемся вкусе. Пирог остаётся свежим и мягким несколько дней, становясь еще ароматнее на следующий день.

Ингредиенты

Абрикосы — 500 г

Мука — 300 г

Яйца — 3 шт.

Сахар — 150 г

Сметана — 150 г

Масло сливочное — 100 г

Масло растительное — 50 г

Миндаль лепестками — 30 г

Разрыхлитель — 10 г

Ванильный сахар — 10 г

Соль — 0.5 ч. л.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышной светлой массы. Влейте растопленное сливочное и растительное масло, добавьте сметану и перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно замесите однородное тесто. Перелейте тесто в смазанную форму, равномерно распределите половинки абрикосов и посыпьте миндальными лепестками. Выпекайте 45-50 минут при 180°C до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме перед нарезкой.

