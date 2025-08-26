Курица в кунжутно-абрикосовом соусе! Вкусняшка к ужину, которую полюбят все

Если вы ищете рецепт, который сочетает в себе нежность курицы, сладость абрикоса и пикантность кунжута, это блюдо станет настоящим открытием! Оно идеально подходит для праздничного ужина или особенного семейного обеда, поражая гармонией вкусов и изысканным ароматом.

Нарежьте 500 граммов куриного филе кубиками среднего размера. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с 2 столовыми ложками растительного масла до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.

Приготовьте соус: смешайте 100 граммов абрикосового джема, 2 столовые ложки соевого соуса, 1 столовую ложку меда и 1 чайную ложку лимонного сока. Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока и 1 столовую ложку тертого имбиря.

Залейте курицу соусом и тушите под крышкой на медленном огне 15–20 минут. В отдельной сковороде карамелизуйте пучок нарезанного зеленого лука с 1 столовой ложкой сахара до мягкости и золотистого цвета.

Готовую курицу посыпьте кунжутом и карамелизированным луком. Подавайте с рисом или овощами. Это блюдо покорит вас сочетанием нежного мяса, сладковатого соуса и хрустящего кунжута!

