Эксперт рассказал, почему у БПЛА над Польшей не было боевой части Военный историк Кнутов: Польша признала провокацией инцидент с дронами

Отсутствие боевой части у беспилотных летательных аппаратов, обнаруженных над территорией Польши, объясняется тем, что наличие взрывчатки могло бы стать прямой уликой против организаторов данной провокации, заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд». Он напомнил, что Министерство обороны России предлагало провести консультации с польскими коллегами по вопросу дронов. Однако Варшава ответила отказом на это предложение. Кнутов отметил, что Польша фактически подтвердила провокационный характер инцидента с беспилотниками.

То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент — провокация украинских властей и евробюрократов, — сказал Кнутов.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании не смогло представить послу России Андрею Келину доказательства причастности российских военных к запуску беспилотников в воздушное пространство Польши. Дипломата вызвали в британское внешнеполитическое ведомство 15 сентября. В посольстве заявили, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или с НАТО в целом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свое время заявил о якобы вторжении российских дронов в воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Он отметил, что у Варшавы один враг, находящийся на востоке. Глава правительства добавил, что часть БПЛА, нарушивших воздушное пространство Польши, прибыли с территории Белоруссии.