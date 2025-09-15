Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 19:32

Эксперт рассказал, почему у БПЛА над Польшей не было боевой части

Военный историк Кнутов: Польша признала провокацией инцидент с дронами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отсутствие боевой части у беспилотных летательных аппаратов, обнаруженных над территорией Польши, объясняется тем, что наличие взрывчатки могло бы стать прямой уликой против организаторов данной провокации, заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд». Он напомнил, что Министерство обороны России предлагало провести консультации с польскими коллегами по вопросу дронов. Однако Варшава ответила отказом на это предложение. Кнутов отметил, что Польша фактически подтвердила провокационный характер инцидента с беспилотниками.

То, что упавшие в Польше беспилотники оказались без боевой части, служит дополнительным аргументом, подтверждающим: инцидент — провокация украинских властей и евробюрократов, — сказал Кнутов.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании не смогло представить послу России Андрею Келину доказательства причастности российских военных к запуску беспилотников в воздушное пространство Польши. Дипломата вызвали в британское внешнеполитическое ведомство 15 сентября. В посольстве заявили, что Россия не заинтересована в эскалации напряженности в отношениях с Польшей или с НАТО в целом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свое время заявил о якобы вторжении российских дронов в воздушное пространство страны в ночь на 10 сентября. Он отметил, что у Варшавы один враг, находящийся на востоке. Глава правительства добавил, что часть БПЛА, нарушивших воздушное пространство Польши, прибыли с территории Белоруссии.

Польша
БПЛА
эксперты
дроны
провокации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.