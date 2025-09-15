Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 20:42

Пугачева впервые за несколько лет спела на публике

Пугачева спела «Ой, мороз, мороз» во время прогулки по пляжу в Юрмале

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алла Пугачева впервые за много лет вновь продемонстрировала свой голос в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на YouTube. Певица рассказала о жизни, эмиграции и карьере и исполнила «Ой, мороз, мороз» на пляже в Юрмале по просьбе отдыхающего, показывая, что по-прежнему хочет петь, несмотря на завершение гастрольной деятельности в 2009 году.

Я еще хочу какие-нибудь краски. Хоть шепотом, хоть хрипотцой. Есть идейки. Хочется спеть так, чтобы не узнали, — сказала Пугачева.

Ранее Пугачева призналась, что не смогла отказаться от поездки в Чернобыль в конце 1980-х годов, вскоре после аварии на АЭС. Она подчеркнула, что решение посетить зону отчуждения было личным, так как жители ждали ее и надеялись на помощь. По словам артистки, во время визита действовали строгие правила: нельзя было есть местную пищу, трогать траву и принимать цветы от жителей. Тем не менее Пугачева нарушила эти запреты, не сумев отказаться от букетов, которые ей приносили поклонники.

