Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса Американист Дудаков: атака на Сороса смягчит давление на Трампа в США

Пока неизвестно, кто выйдет победителем из противостояния президента США Дональда Трампа и финансиста Джорджа Сороса, сказал в беседе с NEWS.ru американист Малек Дудаков. Однако уже ясно, что создание проблем для миллиардера приведет к снижению давления на американского лидера, указал эксперт.

Расследование может затянуться, а суды далеко не всегда встанут на сторону Трампа. Тем не менее создание проблем для Сороса, безусловно, может смягчить жесткое давление на Трампа внутри Америки, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что у Трампа немало причин оказывать давление на Сороса. Фонды финансиста тратят большие деньги как на дестабилизацию обстановки в США, так и на создание проблем для республиканской администрации, подчеркнул Дудаков.

Фонды Сороса-старшего и его сына Алекса, которому он передал управление, спонсируют множество левых и либеральных НКО, таких как «Антифа» и BLM (движение Black Lives Matter. — NEWS.ru). А те, по сути, занимаются террором против сторонников Трампа и организуют протестные акции, — пояснил собеседник.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале масштабного расследования деятельности Сороса и подконтрольных ему организаций. По словам республиканца, семья финансиста может быть замешана в финансировании «насильственных протестов» по всей территории Штатов и попытках дестабилизировать политическую ситуацию в стране.