Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 20:56

Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса

Американист Дудаков: атака на Сороса смягчит давление на Трампа в США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Пока неизвестно, кто выйдет победителем из противостояния президента США Дональда Трампа и финансиста Джорджа Сороса, сказал в беседе с NEWS.ru американист Малек Дудаков. Однако уже ясно, что создание проблем для миллиардера приведет к снижению давления на американского лидера, указал эксперт.

Расследование может затянуться, а суды далеко не всегда встанут на сторону Трампа. Тем не менее создание проблем для Сороса, безусловно, может смягчить жесткое давление на Трампа внутри Америки, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что у Трампа немало причин оказывать давление на Сороса. Фонды финансиста тратят большие деньги как на дестабилизацию обстановки в США, так и на создание проблем для республиканской администрации, подчеркнул Дудаков.

Фонды Сороса-старшего и его сына Алекса, которому он передал управление, спонсируют множество левых и либеральных НКО, таких как «Антифа» и BLM (движение Black Lives Matter. — NEWS.ru). А те, по сути, занимаются террором против сторонников Трампа и организуют протестные акции, — пояснил собеседник.

Ранее Дональд Трамп объявил о начале масштабного расследования деятельности Сороса и подконтрольных ему организаций. По словам республиканца, семья финансиста может быть замешана в финансировании «насильственных протестов» по всей территории Штатов и попытках дестабилизировать политическую ситуацию в стране.

Джордж Сорос
Дональд Трамп
США
протесты
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.