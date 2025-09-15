Во Франции разрабатывают новую модель одной ракеты

Французская компания ArianeGroup работает над созданием новой модели стратегической баллистической ракеты М51, передает издание BFMTV. Отмечается, что предыдущая версия находится на вооружении сил ядерного сдерживания страны.

Ракета М51 получит новую жизнь. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) объявила о заключении с компанией ArianeGroup, разработчиком ракеты, контракта (сумма не разглашается) на разработку и производство четвертой модели этой ракеты, — сообщили журналисты.

Отмечается, что текущей версией М51 оснащены четыре атомные подводные лодки типа Triomphant, которые считаются основой «ядерного сдерживания» Франции. В каждой субмарине одновременно может находиться 16 подобных ракет, добавили в издании.

