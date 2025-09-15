«Сволочи!»: Тарасова о недопуске Глейхенгауза к Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости назвала несправедливостью недопуск тренера-хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза к отбору на Олимпиаду. Она также подчеркнула, что считает подобные действия издевательством.

Сволочи! Как можно не допустить Глейхенгауза? У них нет таких прав! Они что, теперь тренеров и хореографов будут отбирать? А кто нас защитит? Федерация? Спортивный комитет? Это несправедливо! Нет таких правил! Сколько же над нами будут издеваться? — сказала Тарасова.

По мнению тренера, организаторы соревнований ощущают возможную победу России. Именно поэтому россиян не допускают до Олимпиады, считает Тарасова.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что поддерживает выступления в нейтральном статусе. По его словам, спортсмен — это человек, который не может ждать.

Между тем тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что Олимпийские игры превратились в «политический шабаш», а Россию пытаются уничтожить в том числе в спорте. Он выразил сожаление, что сейчас спорт превратился в политику.